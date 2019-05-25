Назван соперник сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею

Братислава, 25 мая. Сборные России и Финляндии встретятся в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии.

Напомним, российские хоккеисты обыграли команду США в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Братиславе 23 мая со счетом 4:3. Сборная России открыла счет на второй минуте матча. Первый гол в ворота американцев забил нападающий Никита Гусев.

Также шайбу в ворота оформили Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. У американцев отличились Брэди Шей, Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкет.

Сборная Финляндии вышла в полуфинал за счет победы в матче со шведами. Встреча России и Финляндии пройдет 25 мая. Финал и матч за третье место запланированы на 26 мая.

Отметим, российская сборная является единственной командой на текущем чемпионате мира, которая одержала победу в восьми матчах подряд. Команда занимает первое место в турнирной таблице группы B.