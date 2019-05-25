Фролова призвали пожалеть дочь и родителей Началовой

Москва, 25 мая. Московская светская львица Алена Кравец призвала бывшего возлюбленного певицы Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова «быть мужиком» и отказаться от тяжб за квартиру артистки, уступив ее дочери и родителям Началовой.

Продолжающиеся судебные разбирательства Кравец назвала вакханалией. Она отметила, что для спортсмена с многомиллионными контрактами 20 миллионов, из-за которых возник квартирный спор, — «ерунда».

«Будь мужиком! Откажись от этих тяжб, пожалей дочку Юли и ее старых родителей. Хотя бы в память о тех пяти годах любви, что у вас были», — приводит слова Кравец интернет-издание «Дни.ру».

Светская львица добавила, что, отказавшись от претензий, Фролов сохранит лицо и проявит благородство. Кравец отметила, что сама прошла через развод. По ее словам, в такой ситуации всем особенно важно сохранить лицо и не упасть в грязь.

Тяжбы по поводу квартиры начались между Фроловым и Началовой еще при жизни певицы. Хоккеист утверждает, что заплатил за долю в квартире 20 миллионов рублей. Эта сумма, по словам спортсмена, была передана Началовой под расписку. Однако артистка сообщила, что никаких денег от бывшего возлюбленного не получала, она обратилась в суд.

Российская певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти стал сепсис. Артистка была госпитализирована 11 марта, у нее была выявлена гангрена ноги и подагра. Началова была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что на вещи скончавшейся певицы претендует историк моды Александр Васильев. По словам пиар-директора певицы Анны Исаевой, Васильев получит несколько концертных платьев певицы.