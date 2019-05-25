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Десять человек пострадали при стрельбе в баре в Нью-Джерси

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Десять человек пострадали при стрельбе в баре в Нью-Джерси

Трентон, 25 мая. Десять человек получили ранения при стрельбе в баре города Трентон, который находится в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранительных органов города, сообщение о том, что в заведении был открыт огонь, поступило в полицию в ночь на субботу. Правоохранители незамедлительно выехали на место происшествия, где обнаружили пострадавших людей.

В полиции уточнили, что в результате инцидента пять мужчин и пять женщин получили ранения, их оперативно доставили в местные медицинские учреждения. Одному из пострадавших потребовалась операция. Информация о состоянии остальных раненых уточняется.

Правоохранительные органы уже начали расследование, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего и личности нападавших.

Ранее стало известно о том, что неизвестный устроил стрельбу на вечеринке у кампуса исследовательского университета Ball State University в американском штате Индиана в ночь на 18 мая, семь человек получили ранения.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: NJ.com
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