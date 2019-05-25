Москва, 25 мая. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала Россию лучшим местом на земле. В любви к родной стране спортсменка призналась в интервью журналу Cosmopolitan, часть которого выложила в Instagram-stories.

Загитова сообщила, что она также без ума от Японии. Однако фигуристка уверена, что у нее впереди еще много открытий.

Спортсменка также поделилась своими музыкальными предпочтениями и рассказала о любимых фильмах и сериалах. Фигуристка часто слушает Селену Гомес и надеется, что ей удастся познакомиться с певицей. Гомес, как и Загитова, сотрудничает с брендом Puma.

Чтобы отвлечься во время соревнований, спортсменка часто смотрит кино и сериалы. Ее фаворитами являются все части Гарри Поттера и российский сериал про хоккеистов «Молодежка».

Также Загитова призналась, что не может представить свою жизнь без фигурного катания.

«Каждый раз мне важно показать красивый прокат, чтобы зрители полюбили это искусство так же сильно, как и я», — отметила спортсменка.

Кроме того, фигуристка подчеркнула, что обожает свой Instagram-аккаунт, поскольку он позволяет ей получать обратную связь от поклонников.

«Я это очень ценю!» — сказала Загитова.

Ранее фигуристка опубликовала в своем аккаунте фото в купальнике. Поклонники положительно оценили снимок Загитовой и отметили ее безупречную фигуру.