Соловьев согласился встретиться с угрожавшим «дать леща» уральским активистом

Москва, 25 мая. Уральский общественник Антон Дербенев анонсировал встречу с известным телеведущим Владимиром Соловьевым. Об этом сам активист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Дербенев заявил, что 25 мая днем встречается с журналистом в центре Москвы.

«Предложение получил лично и к диалогу готов — будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом», — отметил активист.

Корреспондент «URA.RU» решил лично узнать у Соловьева, действительно ли встреча состоится. Однако телеведущий не стал отвечать на вопрос, предоставив право комментировать ситуацию Дербеневу.

«У Антона и спрашивайте. Он же ваш, из Екатеринбурга — с ним и говорите. Эту историю Антон начал. Пусть ее пока рассказывает и комментирует он», — заметил Соловьев.

Активист рассказал изданию, что планируемая встреча будет «обыкновенной».

Напомним, Соловьев, комментируя ситуацию с протестами в Екатеринбурге из-за строительства храма на территории сквера, сравнил участников акции с бесами. В ответ на это Дербенев пообещал «дать леща» телеведущему за оскорбления.

Ранее стало известно, что большинство жителей Екатеринбурга поддерживают строительство храма Святой великомученицы Екатерины. При этом 74% участников опроса заявили, что место для возведения церкви выбрано неудачно. Исследование провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).