Кузнец из Белокурихи обучает ковке детей и туристов со всей страны

35-летняя кузнец Анна Билецкая занимается старинным ремеслом в городе Белокурихе Алтайского края. К ней приезжают туристы со всей страны, а в ближайшее время запланировано открытие музея в Америке. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Анна рассказала о начале своего творческого пути и поделилась планами на будущее.

Родилась и выросла Анна Билецкая в городе Астрахани. В 2008 году вся семья переехала на Алтай. В детстве девушка посещала художественную школу, росла творческой личностью. Окончила Астраханский государственный технический университет, получив высшее юридическое образование.

«Когда мы переехали в Белокуриху, мне пришлось мыть подъезды, чистить лук в теплице, работать аниматором, экскурсоводом. Были поиски себя. Я занималась гончарным делом, ходила в художественную школу и пела в ансамбле «Здравица». И именно меня как самую молодую отправили за ухватом. Пришла в кузницу: увидела горн, наковальню и попробовала после основной работы секретарем-референтом позаниматься ковкой», — поделилась героиня.

Анна Билецкая призналась, что долгое время в Белокурихе никто не знал о ее увлечении. Когда позднее все же узнали родители, то очень сильно переживали. Даже плакала бабушка. В дальнейшем Анна уволилась и полностью посвятила себя этому делу. Она открыла музей истории быта кузнечного мастерства в городе. К ней приезжают с экскурсиями туристы со всей страны. Кроме того, девушка изготавливает сувенирную продукцию и посещает выставки России и мира.

«Две свои картины из меди я выставляла в Дубае. Раньше демонстрировались в Барселоне. Сейчас хочу заняться созданием более сложных картин. Накануне поступило предложение из США поставить такой же музей истории быта и кузнечного мастерства», — рассказала о международном опыте собеседница.

Анна признается, что посетители музея и мероприятий постоянно выражают удивление. Она слышит много слов восхищения в свой адрес. Только малая часть людей к женщине-кузнецу недоверчиво относится. Большинство сами куют и любят выбранное ремесло.

«Я занималась с инвалидами-колясочниками. Когда они ковали, им родители даже помогали встать с колясок. Для меня это очень значимый опыт. Также ко мне приезжали 40 человек из общества слепых. Мы ковали с ними подковы. Кроме того, я занимаюсь кузнечным делом с ребятишками, начиная с детских садов», — поделилась Анна.

Со своим супругом она познакомилась благодаря ковке. Он тоже кузнец. Дочь, по словам героини, растет творческой личностью — обучается ковке и проводит свои мастер-классы. Сейчас Анна занята проектом «Деревни Мастеров», которая будет расположена в городе Белокурихе-2. По замыслу автора, в деревне смогут демонстрировать свои ремесла мастера со всей страны. На данный момент проект ждет согласования. Задумано построить семь деревянных домов, в которых будут жить мастера, и галерею.