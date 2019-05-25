ЛНА Хафтара продвигается к югу и востоку от Триполи

Триполи, 25 мая. Ливийская Национальная армия маршала Халифы Хафтара продвигается к югу и востоку от Триполи, рассказал директор пресс-службы генерального командования войск Халифа аль-Убейди.

«Ливийская армия и ее военные части продвигаются из всех боевых позиций к югу и востоку от столицы Триполи при поддержке военно-воздушных сил Ливии», — заявил он.

Напомним о том, что еще в 2011 году в Ливии воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи, пишет «Газета.ru». В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется правительством Национального согласия, которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Наступление на Триполи, где находится правительство Национального согласия, ЛНА начала 4 апреля, глава правительства Национального согласия Фаиз Сарадж приказал подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Впоследствии подразделения армии заняли международный аэропорт в столице, передает телеканал «360». ЛНА также установила контроль над военным лагерем «Ярмук», расположенным к югу от Триполи.

По данным ООН, с начала конфликта в апреле текущего года погибли свыше 200 человек, среди которых мирные жители. Как передавал ранее корреспондент Федерального агентства новостей, МИД РФ серьезно озабочен складывающейся в Ливии ситуацией из-за того, что противоборствующие стороны делают ставку на силовое решение противоречий.