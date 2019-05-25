В Госдуме рассказали, как США расписались в своей беспомощности перед Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», которая якобы исходит со стороны России. По его словам, суть программы заключается в том, чтобы страны НАТО могли отразить любую атаку.

«На этой неделе наши военные эксперты приняли новую военную стратегию для Североатлантического альянса», — заявил чиновник.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что победителем в противостоянии между Москвой и Вашингтоном сегодня является Россия. Российская сторона смогла разработать уникальные виды вооружений, которые не имеют аналогов в мире.

«Новая стратегия может разрабатываться, реализовываться, либо не реализовываться, но предыдущая стратегия провалилась. Потому что американцы готовятся к одному, а Российская Федерация обладает совершенно другими видами вооружений. На сегодняшний момент наше оружие способно обходить любые американские системы ПРО», — говорит парламентарий.

Александр Шерин особо подчеркнул, что Россия в состоянии отразить любую агрессию, от какой страны она бы ни исходила, напомнив при этом, что в ядерной доктрине РФ прописано, что ядерное оружие будет применяться исключительно в оборонительных целях.

«В случае необходимости нанесения ядерного удара в любую точку мира для России это не представляется каким-то невозможным действием. Но мы не собираемся этого делать, мы всего лишь намекаем на это своим уважаемым «партнерам», — сказал законодатель.

В заключение российский политик добавил, что Россия при любых раскладах сможет адекватно отреагировать на все вызовы.

«Предыдущая стратегия оказалась пшиком, поэтому США приходится разрабатывать новую. Но пока они будут это делать, у России появятся новые системы, против которых американцы будут бессильны, как они бессильны сейчас. Ведь если бы они обладали некими элементами воздействия, им бы не приходилось разрабатывать эту стратегию. Америка фактически расписалась в том, что российское вооружение не может быть остановлено ПРО США», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. Депутат Госдумы Юрий Швыткин в свою очередь заметил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда — Республика Крым и город-герой Севастополь являются субъектами Российской Федерации.