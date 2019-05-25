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Huawei могут запретить выпускать смартфоны с microSD

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Huawei могут запретить выпускать смартфоны с microSD

Москва, 25 мая. Компании Huawei могут запретить выпускать смартфоны с microSD, передает портал Slashgear. Как уточняется, изменения в структуре гаджетов могут произойти в связи с исключением китайской компании из организации SD Association.

Предполагается, что в связи с этим Huawei придется пересмотреть способы увеличения внутренней памяти смартфонов и «перепаять» узлы на плате. По мнению экспертов, из-за незапланированных расходов компания может поднять цены на свои устройства.

Причиной исключения Huawei из ассоциации стали введенные ранее в отношении китайской компании санкции Вашингтона.

При этом представители компании заверили, что на работу выпущенных смартфонов нововведения не повлияют. В Huawei отметили, что производитель уже несколько лет постепенно отходит от использования SD-карт и переходит на собственный формат NanoMemory.

США внесли Huawei в черный список в середине мая. Ограничения не позволят компании покупать компоненты и технологии американских производителей. Также Huawei запрещено вести дела с американскими предпринимателями без специальной лицензии. На фоне американских санкций компания активизировала сотрудничество с российскими вузами.

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Автор: Василий Котов
Источник: Slashgear
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