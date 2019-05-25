Россия зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 25 мая. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 14 случаев стрельбы за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене центра РФ по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях», — подчеркивается в сообщении.

В частности, 11 нарушений зафиксировали в Латакии и три — в Хаме. Турецкая сторона проинформировала о шести случаях стрельбы в САР за сутки: один — в Алеппо, пять — в Хаме.

Напомним, ранее руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин рассказал, что в распоряжении военных РФ оказались данные о подготовке главарями террористических групп попыток прорыва обороны армии САР.