МИД РФ заявил о невозможности обмена Уилана на Бутину

Москва, 25 мая. Обмен обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на осужденную в США россиянку Марию Бутину невозможен, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как уточнил дипломат, пока суд не вынес Уилану приговор. Рябков напомнил, что МИД РФ выдвигал предложения по обмену только в отношении Виктора Бута и Константина Ярошенко.

«Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий, — это просто домыслы, ничего такого нет», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Рябков обратил внимание на то, что Москва все еще готова на обмен Бута и Ярошенко, однако Вашингтон не проявляет интерес к этой схеме. Как заключил замглавы МИД, на данный момент неизвестно, какой вердикт вынесет суд в отношении Уилана, поэтому целесообразность представления американца в какую-либо схему пока нельзя оценить.

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря. По данным ФСБ, американец проводил «шпионскую акцию», его могут приговорить к заключению в колонии на срок от 10 до 20 лет. С 2007 года Уилан регулярно приезжал в РФ. Брат обвиняемого утверждает, что американец приехал в российскую столицу на свадьбу друга.

Россиянка Мария Бутина была арестована в США в июле прошлого года. Американские власти обвинили девушку в том, что она якобы работала незарегистрированным иностранным агентом. Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину. Американский суд приговорил россиянку к 1,5 года тюрьмы.

Москва неоднократно подчеркивала, что обвинения в адрес Бутиной сфабрикованы и не имеют под собой доказательной базы. Ранее, как сообщал RT, в Госдуме предложили ввести санкции против лиц, ответственных за суд над россиянкой. Вынесенный приговор депутат Леонид Слуцкий назвал расправой над россиянкой.