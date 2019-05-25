Назван топ-10 вещей, которые следует знать каждому автолюбителю

Москва, 25 мая. Эксперты портала SpeedMe назвали топ-10 вещей, которые следует знать каждому автолюбителю, чтобы поддерживать свою машину в отличном состоянии.

По их словам, в первую очередь необходимо правильно подобрать марку моторного масла, которое не только смазывает механизмы двигателя, но также отвечает за охлаждение и очистку силового агрегата.

Не менее важным, как отметили специалисты, является наличие запасного колеса в багажнике на случай прокола основного. Эксперты порекомендовали периодически проверять его на предмет давления и появления трещин.

Не стоит забывать, по их мнению, и о периодической замене щеток стеклоочистителей, что необходимо делать каждые полгода. Важно помнить и об основных автомобильных жидкостях, за которыми надо периодически следить и при необходимости менять.

Каждому автолюбителю, считают специалисты, следует периодически проверять давление в шинах, если в машине не установлен специальный датчик. Необходимо также проходить периодические технические обслуживания и менять «расходники».

Эксперты обратили внимание на то, что в каждой машине должен быть комплект вещей на случай поломки. В список входят аварийный знак, набор ключей, огнетушитель, фонарик, перчатки, аптечка, домкрат и буксировочный трос. Специалисты порекомендовали вовремя менять тормозные колодки и следить за уровнем тормозной жидкости.

Самый главный совет, который они дали, — найти хорошего механика, который будет постоянно следить за техническим состоянием автомобиля.

Ранее автолюбители назвали главные критерии выбора машин. Как стало известно по результатам исследования, более 40% автомобилистов оценивают надежность той или иной машины, ориентируясь на публикации в специализированных изданиях.

Кроме того, эксперты составили список из пяти лучших бюджетных автомобилей на российском рынке. Возглавил его представитель французского концерна Renault Logan и все производные модели.