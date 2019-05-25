Россияне стали чаще заменять дорогостоящий алкоголь пивом

Москва, 25 мая. Россияне предпочитают заменять дорогостоящие крепкие алкогольные напитки пивом и водкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Лидирующие позиции в сегменте алкогольных напитков занимает пиво. Спрос на напиток стабильно растет. Если в конце 2018 года доля пива от всего реализованного алкоголя занимала 55,4%, то в апреле спрос на напиток увеличился до 64,2%.

Вторую строчку занимает вино, однако спрос на него снизился с 18,3% (данные 2018 года) до 15% (апрель 2019 года).

Генеральный директор сервиса Роман Майстер заявил, что граждане РФ стали экономить на алкоголе на фоне общего роста цен и все реже покупать дорогие напитки, в том числе виски и коньяк. По его словам, россияне «вместо вина отдают предпочтение более демократичному пиву». Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным исследования, продажи водки занимают 10% от общего объема проданной алкогольной продукции. Спрос на виски сократился до 1,4% в текущем году, на коньяк — до 3,5%, на шампанское — до 1,3%.

«Мы уже несколько месяцев наблюдаем устойчивую тенденцию роста цен, в том числе на товары первой необходимости. Самый уязвимый сегмент — это элитные напитки, такие как коньяк и виски, и др. Они, скорее всего, и дальше будут терять популярность», — резюмировал Майстер.

Напомним, ранее ученые предупредили об опасности фильтрованного пива. По их словам, напиток содержит тяжелые металлы, в том числе мышьяк и свинец. Их концентрация повышается при фильтрации пива, в результате превышается допустимая норма.