Назван главный признак дефицита витамина С​​​​​​​ в организме

Лондон, 25 мая. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали главный признак нехватки в организме витамина С.

По их словам, основным симптомом недостатка необходимого вещества являются плохо заживающие ссадины и раны. Этот витамин, как подчеркивают эксперты, принимает важнейшее участие в восстановлении тканей. Поэтому при его дефиците даже самые легкие повреждения могут оставаться на теле человека долгое время.

Недостаток витамина, кроме того, связан с риском увеличения веса, плохим настроением и постоянной усталостью, а также со снижением иммунитета.

Чаще всего нехватка вещества в организме связана с курением, злоупотреблением алкоголем, неправильным питанием, психическими заболеваниями и анорексией, отметили в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Эксперты порекомендовали при первых признаках недостатка витамина С обратиться к врачу.

О необходимости посещения специалистов, по их словам, также может свидетельствовать вялость и рыхлость кожных покровов в сочетании с нездоровой бледностью.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал россиян ежедневно и на протяжении всей жизни принимать витамины. Он отметил, что 89% японцев ежедневно принимают в пищу биологически активные добавки, в Европе это число составляет 80% населения, а в США — 83–84%. В России же этот показатель, отметил специалист, находится на уровне примерно 5–7%, что объясняет дефицит необходимых веществ в организме.

Диетолог также развенчал миф о том, что витаминные препараты якобы не оказывают эффекта на организм человека.