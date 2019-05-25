В Крыму объявили о готовности запустить международный роуминг

Симферополь, 25 мая. Крым готов к предоставлению услуг международного роуминга для иностранных операторов связи, заявил глава крупнейшего оператора в регионе — компании «К-Телеком» Владимир Зайцев.

По его словам, «тип установленного телекоммуникационного оборудования, используемых информационных и биллинговых систем» дает возможность начать предоставлять «услуги международного роуминга для иностранных операторов, абоненты которых прибывают в Крым». Об этом пишет РИА Новости.

«Ничто не мешает операторам Крыма начать предоставление услуг международного роуминга. Если операторы из других стран обратятся с запросом, мы готовы его отработать», — подчеркнул Зайцев.

Он также сообщил, что «К-Телеком» открыта к заключению договоров с зарубежными операторами связи. Это, по словам собеседника агентства, позволит иностранным туристам беспроблемно пользоваться своими сим-картами на территории полуострова.

Напомним, 21 мая «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) объявил, что с 31 мая отменит плату за входящие звонки для клиентов, приезжающих в Крым и Севастополь. Позднее появилась информация, что с 29 мая «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отменит плату за входящие вызовы для российских туристов из других регионов.

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что отмена платы за входящие звонки на полуострове — очень хорошая новость. По его мнению, это свидетельствует о том, что Крым продолжает интеграцию в Россию.