Ургант заявил, что «Голос. Дети» закончился на доброй ноте

Москва, 25 мая. Шоу «Голос. Дети» закончилось на доброй ноте, заявил телеведущий Иван Ургант, комментируя специальный выпуск проекта.

В эфире своего шоу «Вечерний Ургант» он отметил, что на детском «Голосе» кипели «недетские» страсти.

«Прекрасная все-таки нота. На доброй ноте завершилась история с итогами шоу «Голос. Дети», — сказал Ургант.

Он одобрил решение жюри после скандала признать победителями всех трех финалистов конкурса.

Первый канал принял решение аннулировать результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети» в связи с выявленной накруткой голосов в пользу десятилетней Микеллы Абрамовой из команды Светланы Лободы.

Как выяснила компания Group-IB, в поддержку Абрамовой была организована автоматизированная отправка СМС, в накрутке было задействовано около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено свыше восьми тысяч сообщений.

В минувшую пятницу Первый канал представил спецвыпуск шоу «Голос. Дети», на котором генеральный директор телеканала Константин Эрнст объявил победителями сезона всех трех финалистов. Как передает «Газета.ру», он добавил, что шоу продолжит выходить в эфир и будет честным.

Ранее решение Эрнста прокомментировал телеведущий Максим Галкин. Он отметил, что итог шоу невероятно растрогал его как зрителя, решение признать победителями всех он назвал мудрым.