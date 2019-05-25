Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз

Москва, 25 мая. Россияне смогут посещать Коста-Рику без оформления визового документа. Об этом сообщили в российском МИД.

Соответствующее межправительственное соглашение вступит в силу 25 мая. По информации внешнеполитического ведомства РФ, граждане страны с действительными паспортами, которые дают право на пересечение границы, могут въезжать на территорию Республики Коста-Рика без виз на период до 90 календарных дней.

Также граждане Коста-Рики, у которых есть действительный общегражданский паспорт, смогут посещать Россию без оформления визового документа на срок до 90 календарных дней, пишет «360».

Отметим, глава МИД РФ Сергей Лавров подписал соглашение об отмене виз с Коста-Рикой 28 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что россияне и туристы из еще 58 государств с 1 мая смогут посещать китайский остров Хайнань без оформления виз.