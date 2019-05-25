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Россия

Советские системы «Град» превратят в современные «Торнадо»

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Советские системы «Град» превратят в современные «Торнадо»

Москва, 25 мая. Реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», разработанную еще в Советском Союзе, модернизируют до уровня систем нового поколения «Торнадо-Г». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Не так давно принята на вооружение новая систем РСЗО «Торнадо-Г». Там процессы автоматизированы максимально», — рассказал он.

По словам Кочкина, на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по «превращению» БМ-21 «Град» в современные «Торнадо-Г».

Советские системы «Град» превратят в современные «Торнадо»

Ранее в Минобороны РФ рассказали о возможностях модернизированных систем «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, модернизированные РСЗО значительно расширили возможности реактивной артиллерии России, в том числе боевые возможности в калибрах 122 и 300 миллиметров.

Кроме того, глава концерна «Техмаш» Владимир Репин сообщил, что на реактивные системы залпового огня с 2020 года будут устанавливаться «умные взрыватели» нового поколения, которые смогут самостоятельно выбирать точку подрыва в зависимости от ситуации.

Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии в середине мая. Как сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш», по заданию Минобороны РФ отработана документация на усовершенствование РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С».

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: РИА Новости
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