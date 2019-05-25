Названы самые опасные продукты для беременных

Москва, 25 мая. Опасность для беременных женщин представляют продукты с большим количеством линолевой кислоты и других ненасыщенных жиров. Об этом предупреждают австралийские ученые из университета Гриффита в Натане.

В частности, будущим мамам стоит отказаться от картофельных чипсов, майонеза и растительного масла. Медики напомнили, что женщинам в положении нужно придерживаться диеты. По словам специалистов, чрезмерное употребление определенных нутриентов может негативно сказаться на здоровье и развитии плода.

В ходе эксперимента на грызунах ученые выяснили, что так называемые омега-6 жиры существенно повышают уровень сигнальных молекул, которые в свою очередь приводят к развитию воспалений. Воспаления в свою очередь повышают угрозу выкидыша.

Кроме того, у крыс, которые сидели на диете с ненасыщенными жирами, доля «мужских» зародышей снизилась на 16%, отмечается в статье медиков, опубликованной в Journal of Physiology. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что «женские» эмбрионы более выносливы к клеточному стрессу.

Ранее, как сообщал телеканал «360», американские ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе выявили главную причину развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. По мнению специалистов, чаще всего проблемы с сердцем возникают из-за малоподвижного образа жизни.