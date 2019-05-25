Американский блогер отказался от поединка с российским трактористом

Вашингтон, 25 мая. Американский блогер Логан Пол отказался от поединка по пощечинам с российским фермером Василием Камоцким, более известным под прозвищем Пельмень.

По словам американца, причина отказа — возможные проблемы со здоровьем и серьезные травмы у участников соревнований. Об этом пишет The Sun.

Свои слова блогер подкрепил соответствующей видеозаписью, которую опубликовал в своем профиле в Instagram. На кадрах его соперник после пощечины падает без чувств, а зрители безуспешно пытаются привести мужчину в чувства. По мнению многих пользователей Сети, ролик является постановочным.

«Исходя из сегодняшнего инцидента и его последствий, стало ясно, что у меня нет желания участвовать в мероприятии, которое может привести к серьезным травмам практически любого участника»», — сказал Логан Пол.

Поединок с российским фермером Василием Камоцким был запланирован на 25 мая. Он должен был пройти в Тверской области на фитнес-шоу.

Отметим, Пельмень прославился тем, что выиграл чемпионат по пощечинам Siberian Power Show 2019, став абсолютным чемпионом соревнований, напоминает «Газета.ru». Он работает трактористом в красноярском городе Иланский и занимается пауэрлифтингом.