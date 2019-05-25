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Американский блогер отказался от поединка с российским трактористом

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Американский блогер отказался от поединка с российским трактористом

Вашингтон, 25 мая. Американский блогер Логан Пол отказался от поединка по пощечинам с российским фермером Василием Камоцким, более известным под прозвищем Пельмень.                                    

По словам американца, причина отказа — возможные проблемы со здоровьем и серьезные травмы у участников соревнований. Об этом пишет The Sun.

Свои слова блогер подкрепил соответствующей видеозаписью, которую опубликовал в своем профиле в Instagram. На кадрах его соперник после пощечины падает без чувств, а зрители безуспешно пытаются привести мужчину в чувства. По мнению многих пользователей Сети, ролик является постановочным.                                                           

«Исходя из сегодняшнего инцидента и его последствий, стало ясно, что у меня нет желания участвовать в мероприятии, которое может привести к серьезным травмам практически любого участника»», — сказал Логан Пол.                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поединок с российским фермером Василием Камоцким был запланирован на 25 мая. Он должен был пройти в Тверской области на фитнес-шоу.                                                                  

Отметим, Пельмень прославился тем, что выиграл чемпионат по пощечинам Siberian Power Show 2019, став абсолютным чемпионом соревнований, напоминает «Газета.ru». Он работает трактористом в красноярском городе Иланский и занимается пауэрлифтингом.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жестоко? Да! Зрелищно? Ещё как! Люди разделились на два лагеря, одни говорят жесть и дичь ???? Другие что это самое бескомпромиссное и яркое зрелище что они видели ????Свидетельство тому многочисленные публикации в СМИ и приезд @loganpaul в Россию чтобы проверить свои силы с наши Богатырушкой @vasiliikamotskii А что думаете вы Друзья ? ——————————————————————. Logan bro @loganpaul , do you really still want it?) It is better to come as a tourist and a guest, I will show you a real Russia with AK-47, bears, vodka and balalaika ????????

A post shared by PRESIDENT WRPF | POWERLIFTER (@sarychevkirill) on

 

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Автор: Сергей Петров
Источник: The Sun
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