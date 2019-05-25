«Страшенный» Кукловод, или В чьих руках находится Молдавия. Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с этим он начал работу над очередным документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему… сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram.

На самом деле пишут мне не только жители Молдавии, но и… целые Telegram-каналы, то есть их администраторы. Например, вышел на связь молодой, развивающийся канал де-юре непризнанного Приднестровья. Так и называется: «Говорит и показывает Приднестровье». И сразу вывалили на меня множество материалов по Владимиру Плахотнюку — главному молдавскому олигарху с сомнительной репутацией, пару слов о котором я успел сказать в первой главе своего расследования.

Говорят (в частности, все это есть в расследовании румынского издания Evenimentul Zilei со ссылкой на документы Интерпола), что он подчинил себе систему правосудия, правовые органы и прокуратуру, обвиняется в сомнительных связях с российской мафией и румынскими политиками.

Больше того: Evz.ro пишет, что преступная группировка, в которую входит Плахотнюк, подозревается в попытке проникновения в политику ряда государств. Кроме того, в статье утверждается, что за Владимиром Плахотнюком наблюдали и британские власти, которые выявили ряд документов, доказывающих, что именно он был бенефициаром десятков миллионов евро из 80% украденных из финансово-банковской системы Молдавии.

Молдавские блогеры утверждают, что Плахотнюк известен и своим сомнительным бизнесом в начале 90-х годов прошлого века, когда он «экспортировал танцовщиц за границу». Как пишут независимые молдавские журналисты, все суды о защите чести и достоинства у себя в стране Плахотнюк выигрывал.

«Влад Плахотнюк занимался торговлей людьми, он был сутенером, получал деньги от этого бизнеса. На данный момент Влад Плахотнюк стремится стать хозяином Республики Молдова».

За это заявление суд сектора Рышкань обязал в 2011 году лидера Народного движения по борьбе с мафией Сергея Мокану выплатить 120 тысяч долларов тогдашнему вице-председателю Демократической партии Владу Плахотнюку (с декабря 2016 года он ее лидер). Ну а чего вы хотели? Плахотнюк — серьезный человек и «ответственный политик». И очень богатый человек.

Журналисты утверждают, что он до сих пор удерживает контроль над винными комбинатами Cricova и Milestii mici, крупнейшим в стране производителем хлеба и хлебобулочных изделий Franzeluta, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, АО Apa-canal (Водоканал), ГП Moldelectrica, ГП Moldtranselectro (Кишинев), Костештской ГЭС, ГП «Железная дорога Молдовы», ГП «Вокзалы и автостанции», ГП Posta Moldovei, ГП «Радиокоммуникации», международным аэропортом Кишинева, аэропортом «Мэркулешть», авиакомпанией Air Moldova, авиакомпанией Agroavia, международным выставочным центром «Молдэкспо», гостиницой «Кодру», ГП «Дворец Республики». И это, мол, только краткий список. Хочется задать вопрос: а в Молдавии остался хоть какой-то бизнес еще? Скажем так, что-то вне этого списка…

Слушайте, и ведь все всё знают. Вот, бывший заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Косован говорит:

«…беспредел начался вокруг отмывания денег. В 2007 году мы занимались деятельностью одной преступной группировки, которая ежедневно отмывала в республике от 8 до 16 миллионов лей (умножьте на 3,5 и получите сумму в рублях. — Прим. авт.)».

Косовану не удалось довести расследование до конца — он был тяжело ранен при взрыве гранаты.

«Нас устранили от дела. На меня было осуществлено нападение с использованием гранаты, мой коллега подвергся преследованиям, против него возбудили дело и поместили в тюрьму №13. После этого в 2007 году Плахотнюк пригласил меня в свой кабинет и сказал: «Куда ты лезешь? Это мой проект», — утверждает Косован.

При этом в феврале этого года пресс-секретарь Демократической партии Молдавии Виталий Гамурарь торжественно заявил, что распространенная МВД РФ информация о причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к незаконному выводу из России более 37 миллиардов рублей является… «вмешательством в молдавские выборы». Вуаля!

На парламентских выборах 24 февраля 2019 года Плахотнюк был выдвинут на должность депутата не только по партийному списку, но и по одномандатному округу №17, который включает в себя населенные пункты Ниспорены и Страшены. Победил, конечно. В молдавских Telegram-каналах его теперь иначе как «Страшенский Кукловод» или «Кукловод из Страшен» не называют.

Вот что пишут расследователи:

«Из официальной биографии Влада Плахотнюка можно узнать, что в 1991 году он получил высшее образование по специальности «инженер» на факультете «технология пищевой промышленности» Технического университета Кишинева».

Правда, согласно утверждениям лидера движения «Антимафия» Серджиу Мокану, диплом был куплен. Даже уголовное дело было возбуждено, но «по непонятным причинам было закрыто». В историю про «купленный диплом» поверить нетрудно. Один из молдавских кабминов пал под грузом обвинений в адрес его главы Кирилла Габурича: оказывается, тот приобрел нелегально не только диплом о высшем, но и свидетельство о законченном среднем образовании.

Далее Плахотнюк работал в Центре по реабилитации несовершеннолетних жертв насилия. Говорят, что именно среди пациентов центра и стоящих на учете несовершеннолетних девочек из неблагополучных семей в начале 90-х годов вербовали сексуальных рабынь для отправки за границу.

Другое дело, что, когда уже в наши дни солидные СМИ (включая румынские) попытались проверить эту информацию среди своих источников непосредственно в Республике Молдова, выяснился любопытный факт: давать информацию о Кукловоде желающих практически нет. Сегодня молдавские журналисты и блогеры понимают, что публикация или официальное подтверждение любого «горячего» материала про Демократическую партию Молдавии и тем более про Влада Плахотнюка лично может закончиться плачевно. Как?

Например, может «возбудиться» и начать «шить дело» прокуратура. Или, еще хуже, в бой пойдут «цуцики» (члены боевого отряда под командованием известного молдавского мастера рукопашного боя Константина Цуцу, ставшего депутатом парламента по спискам Демпартии.

Таковы «Молдавия. Реалии». Правда, ресурса от «Радио Свобода» с таким названием не дождешься — западных партнеров устраивает здесь бандитская власть, которая скупает депутатов как вокзальных проституток и угрожает даже членам семьи президента страны. Очевидно, что при таком подходе можно ожидать чего угодно, утверждают молдаване.

Отчасти с этим столкнулся и я — в этом мае в аэропорту, когда меня допрашивали местные чекисты, немного напоминавшие героев фильма «Борьба за огонь», где блистательный в определенном амплуа Рон Перлман сыграл энергичного человека эпохи палеолита. Но об этом в следующий раз.

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha