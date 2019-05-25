Супруга осужденного в США летчика Ярошенко заявила об ухудшении его здоровья

Данбери, 25 мая. Осужденный в США летчик Константин Ярошенко подал заявку на проведение обследования печени.

Как рассказала супруга пилота Виктория Ярошенко, у него ухудшается состояние здоровья после удаления опухолей желудка.

«Он отправил заявку [на обследование печени] в медсанчасть», — сообщила Виктория.

По ее словам, проблемы со здоровьем, которые раньше были у супруга, вернулись. Об этом пишет ТАСС.

«Состояние здоровья ухудшилось в том смысле, что после проведенной операции процессы болезни возобновляются — и боли в желудке, и все остальное», — отметила жена Ярошенко.

Ранее Виктория рассказала о невыносимых условиях в американской тюрьме. По ее словам, в камере железные кровати без сеток, прогулки разрешены раз в день и строго ограничены по времени. Также супруга летчика подчеркнула, что заключенным запрещено иметь больше двадцати семейных фотографий и шести журналов. Условия заключения сам Константин Ярошенко оценивает как «невыносимые».

Стало известно, что российская сторона ранее направила в Минюст США запрос о возвращении в РФ осужденного летчика Ярошенко. На данный момент вопрос находится на рассмотрении американского ведомства.

Напомним, Константина Ярошенко в 2011 году приговорили в Соединенных Штатах к 20 годам лишения свободы. Гражданина РФ обвинили в якобы имевшей место быть попытке перевоза крупной партии кокаина. По мнению некоторых экспертов, арест пилота является спецоперацией силовых ведомств США в целью давления на Россию