Художники впервые показали самый большой мозаичный образ Спаса Нерукотворного

В мастерской Василия Нестеренко завершилось создание мозаичного панно с изображением православной святыни – Спаса Нерукотворного для купола главного храма Вооруженных сил РФ. Работу закончили к 9 мая, но показали ее художники только сейчас. Одним из первых уникальное панно увидел корреспондент Федерального агентства новостей.

Одна из трех мастерских Василия Нестеренко расположена в промозоне, по соседству с мозаичной мастерской – воздушные шары, офисные кресла, магазин техники и еще десятки контор. Окна открыты на парковку и посреди машин, обнесенный красно-белой лентой, на нас снизу смотрит Спаситель.

Это единственный шанс увидеть лик Спаса Нерукотворного с такого необычного ракурса. Мозаичное панно создали для купола главного храма Вооруженных сил РФ, и скоро образ будет поднят на высоту 80 метров. В диаметре он 16,5 метров, и это самое грандиозное изображение православного образа в религиозном искусстве.

«Мы размерами не пытаемся никого перещеголять, у нас другая, духовная задача, – рассказал руководитель мастерской Василий Нестеренко. – Спаса Нерукотворного крайне редко помещают на куполе, но в таком храме подобное решение оправдано. Этот образ со времен Александра Невского сопровождал русских военных в сражениях на походных знаменах. У него и здесь своя сакральная задача – он будет «накрывать» всех, входящих в храм».

По словам Нестеренко, у созданного художниками Спаса Нерукотворного еще более сложная задача, чем у других святых. Обычно лик святого пишется так, чтобы в любой части храма создавался эффект, будто он смотрит прямо на посетителя.

«Это выражение лица еще сложнее: он будет смотреть не только на всех, но одновременно вглубь себя», – объяснил собеседник ФАН.

Вместе с художниками пытаемся подсчитать вес кусочков мозаики, которые составляют образ. Один квадратный метр мозаичного панно в среднем весит 15-17 кг, золото чуть полегче – 10 кг. Общая площадь мозаичного Спаса примерно 300 квадратных метров, на него ушли сотни тысяч кубиков смальты и запеченного сусального золота между стеклянными пластинами.

То, что снизу зрителю покажется белым цветом, на самом деле сделано из пяти оттенков золотого, в том числе медового, бронзового и лимонного. На картонке у мастеров сохранились приклеенные образцы смальты – по цветам рассортированы кусочки для нимба, волос и бороды.

«Мозаика – одна из сложнейших техник в искусстве, – отметил Нестеренко, – и то, как много в этом храме мозаики, меня еще убеждает в том, какая необычная задача перед нами стоит. В этом образе Спаса души сотен людей, которые над ним трудились более четырех месяцев. Уникально то, что купола еще нет, и мозаику мы делаем без него, под очень сложную вогнутую конструкцию. Это вообще особенность главного храма для военных – в нем все делается, как никогда. Не было нигде храма в металле, а он будет из бронзы, пол его – из чугуна, на потолке и стенах будут окна с цветными витражами. Ну и сроки уникальные: так никогда храмы не строились. Ну хотя бы 10 лет, но один год… Россия вступает в новую историческую эпоху, и мы еще более внимательно смотрим сейчас на свою историю. В этом храме будет отражена вся русская военная история, начиная с крещения Руси при Владимире».

В мастерской Нестеренко после Спаса готовятся к воплощению в мозаике и другие образы – пока что они в цветных эскизах в натуральную величину висят на стенах или лежат прямо на полу. Одна из стен полыхает красным – ее занял Георгий Победоносец в алом, а вот конь не поместился и расположился на полу под ним.

На другой стене Николай Чудотворец протягивает руку тонущему в море русскому моряку – этот образ не считается каноничным в церковных традициях, но зато очень человечен и понятен, считают художники – почему бы ему не появиться в новом храме?

«При всей своей каноничности храм содержит и образы вселенских святых, и персонажей российской истории, – добавил Нестеренко, – в том числе у нас будут сюжеты, посвященные последним конфликтам, включая Сирию и возвращение Крыма».

Кто поименно окажется вписанным в картины на стенах храма, художники и военные пока не озвучивают. Еще одна пока секретная тема – изображение противоречивой фигуры Сталина в храме, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, мы уже знаем, какой аккуратный творческий ход придумали художники.