Врач назвал причину появления ранних морщин

Москва, 25 мая. Одной из причин преждевременного старения кожи и даже развития онкологических заболеваний может стать долгое пребывание на солнце без солнцезащитного крема. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов.

«Злоупотребление загаром в солнечные летние дни нередко приводит к возникновению таких опасных патологий, как меланома, а при посещении солярия более 20 раз в год риск возникновения рака кожи удваивается, при этом конкретно для меланомы он увеличивается на 22%, для плоскоклеточного рака — на 78%» — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что для того, чтобы минимизировать этот риск, крайне важно пользоваться солнцезащитным кремом.

Врач также напомнил, что фотостарение кожи происходит именно под воздействием солнечных лучей, а первым признаком этого процесса являются пигментные пятна. Поэтому те люди, которые часто отдыхают на пляжах, первыми морщинами обзаводятся на пять-семь лет раньше. Кроме того, люди со светлым типом кожи не следует находится на солнце без защитного крема больше семи минут.

Напомним, что исследователи из Испании уверены, что риск получить отрицательное воздействие от пребывания на солнце можно свести к минимуму, если загорать в определенном режиме.

Эксперты подсчитали норму потребления солнечных лучей. Здесь важно учитывать не только продолжительность солнечной ванны, но и время года.

В данном случае исследователи рассматривали загар как способ пополнения запасов витамина D, важного в обмене веществ, особенно на этот момент нужно обратить внимание девушкам.