Аудиопроект сценариста из Казани помогает тысячам людей найти силы в трудный момент 

Аудиопроект психолога, актера и сценариста Антона Шутова «Письма человеку» родился из попыток помочь самому себе, но стал лучом света и поддержкой для тысяч людей. Подробнее – в материале Федерального агентства новостей.

«Письма человеку» — проект некоммерческий. Поклонники говорят, что голос Антона в сочетании с фактурой материала дают потрясающий эффект, а услышать его может каждый желающий: свои работы аудиотерапевт выкладывает в Интернет, чтобы помочь тем, кому нужно «осветить» путь.

«Мне не важно, стихи это или не стихи, потому что терапия есть в разных жанрах, — поделился с ФАН Антон. – Сент-Экзюпери, тексты терапевтов, стихи, цитаты Чарли Чаплина или Доктора Лизы – я чувствую в каких-то словах силу, озвучиваю и выкладываю в Сеть. Все. Мои работы предназначены для того, чтобы в какой-то момент стать людям поддержкой».

Сначала автор, по собственному признанию, хотел помочь самому себе, ведь как творческому человеку ему хорошо знакомо состояние длительного стресса. Потом он понял, что надо делиться своими находками с другими людьми. Поначалу это были произведения, которые самому автору позволяли вспоминать о важном «в моменты низких состояний», как он говорит. И когда он их записывал, то делал это в первую очередь для себя. А потом, когда его работы стали распространяться по Сети и собирать аудиторию, появилось чувство ответственности за людей, которые доверились ему. Так в совершенно некоммерческом ключе родился проект «Письма человеку».

«Я практикую индивидуальную терапию уже 20 лет, — рассказал Антон. — Голос – один из моих инструментов, влияющих на людей. Я взял его и стал использовать — и в индивидуальной практике, и в тех проектах, которые выкладываю публично. Когда я делаю запись и выкладываю ее в Сеть, она может повлиять на сотни людей, тысячи, десятки тысяч. Надеюсь, это поможет сделать мир чуть лучше, а тех, кто рядом со мной – чуть увереннее в тех помрачениях и слабых моментах жизни, где они теряют надежду».

Антон предпочитает работать с текстами, написанными простым языком. Некоторые из них – импровизационные, а некоторые основаны на литературных источниках или цитатах. В twitter он завел блог, где рассказывает о людях, оказавшихся в сложных ситуациях, о том, как можно выживать с помощью простейших средств. Его аккаунт собрал множество подписчиков. Однако, по признанию самого автора, процесс для него всегда важнее результата.

«Нет маркера, чтобы поставить галочку, что все получается, — поделился он. — Но когда я вижу, что количество прослушиваний и публикаций есть, это для меня важный показатель, конечно. Я не держусь за него, благодаря нему я могу идти среди своих чернот, каких-то своих поворотов судьбы и находить силы, понимая, что есть люди, готовые слышать меня. Я нахожу моменты, в которых просто чувствую силу, озвучиваю и отправляю в Сеть. Здесь нет связки личностной, потому что мне не важно, присутствует мое имя или нет, но я знаю, что много людей слушает и это становится оправданием того, что мой путь не зря».

Среди слушателей Антона часто находятся люди, желающие найти его лично, встретиться и поговорить, задать ему вопросы как консультанту.