Мосийчук покинул партию Ляшко

Киев, 25 мая. Депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук заявил на своей странице в Facebook о выходе из состава Радикальной партии Олега Ляшко. По его словам, причиной ухода из партии стали серьезные идеологические разногласия с однопартийцами.

«Я не могу идти наперекор собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю», – написал Игорь Мосийчук.

Он не стал уточнять, каковы его дальнейшие планы, однако подчеркнул, что рассчитывает остаться в политике.

Ляшко в эфире телеканала NewsOne прокомментировал выход Мосийчука из партии.

«Я приветствую это его решение: баба с воза - кобыле легче», ― сказал Олег Ляшко.

Кроме того, чуть ранее Ляшко подверг критике украинского президента Владимира Зеленского, назвав его авантюристом и сравнив с бывшим руководителем страны Виктором Януковичем.

Ранее Зеленский отменил указы предыдущего главы государства Петра Порошенко о кадровых перестановках. В частности, ранее уволенный член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко был восстановлен в должности.

Напомним, центральная избирательная комиссия Украины 30 апреля официально признала Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре за него проголосовали 73,22% украинцев, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко поддержали 24,45% граждан.