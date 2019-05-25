Лера Кудрявцева будет судиться с австрийским СМИ из-за скандала с отставкой вице-канцлера

Москва, 25 мая. Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. В ответ телеведущая заявила, что австрийские журналисты нанесли урон ее репутации, и теперь она намерена разговаривать с ними в суде.

«Оказывается, я виновата в отставке вице-канцлера Австрии. Думала, только у нас жёлтая пресса может позволить себе писать всё что угодно. Оказывается, нет. Одна из газет – Osterreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде», ― написала она в своем Instagram.

В Австрии продолжается разворачиваться скандал вокруг вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, которого подозревают в получении взятки от некой «родственницы российского олигарха» во время пребывания политика на Ибице.

Австрийское издание для иллюстрации статьи об этом происшествии опубликовало фотографию Кудрявцевой, заодно предположив, что Штрахе мог встречаться и с некой «проституткой», за услуги которой были якобы уплачены 600 тысяч евро, пишет KP.ru.

Подписчики Кудрявцевой в Instagram предложили ей с юмором отнестись к этому инциденту. Некторые назвали этот инцидент успехом, другие в шутку предложили ей сменить правительство и соседней Германии.

Напомним, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и призвал приложить максимальные усилия для восстановления доверия к властным институциям Австрии.