Лера Кудрявцева будет судиться с австрийским СМИ из-за скандала с отставкой вице-канцлера
Москва, 25 мая. Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. В ответ телеведущая заявила, что австрийские журналисты нанесли урон ее репутации, и теперь она намерена разговаривать с ними в суде.
«Оказывается, я виновата в отставке вице-канцлера Австрии. Думала, только у нас жёлтая пресса может позволить себе писать всё что угодно. Оказывается, нет. Одна из газет – Osterreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде», ― написала она в своем Instagram.
В Австрии продолжается разворачиваться скандал вокруг вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, которого подозревают в получении взятки от некой «родственницы российского олигарха» во время пребывания политика на Ибице.
Австрийское издание для иллюстрации статьи об этом происшествии опубликовало фотографию Кудрявцевой, заодно предположив, что Штрахе мог встречаться и с некой «проституткой», за услуги которой были якобы уплачены 600 тысяч евро, пишет KP.ru.
Подписчики Кудрявцевой в Instagram предложили ей с юмором отнестись к этому инциденту. Некторые назвали этот инцидент успехом, другие в шутку предложили ей сменить правительство и соседней Германии.
Напомним, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и призвал приложить максимальные усилия для восстановления доверия к властным институциям Австрии.
Really ???? Сегодня я на первых страницах газет Австрии . Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии . Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно . Оказывается нет . Одна из газет#Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал . Ну что же , будем разбираться в международном суде ????