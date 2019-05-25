Финалисты шестого сезона «Голос.Дети» получили по миллиону рублей



Москва, 25 мая. Каждый из финалистов шоу «Голос.дети» получил по миллиону рублей за победу на программе. Об этом было сообщено в финале программы в эфире Первого канала.

«Семьи всех победителей получают по карте Тинькоф Junior суммой 1 миллион рублей, который они могут успешно вложить в развитие таланта ребенка», ― объявил в прямом эфире ведущий Дмитрий Нагиев.

Как сообщалось ранее, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что победителями сезона признаются все финалисты конкурса, включая дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

Напомним, что финал шестого сезона шоу «Голос. Дети» сопровождался скандалом. Победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. Многие зрители заподозрили, что конкурс прошел нечестно. Высказывалось мнение, что победителем должен был стать Ержан Максим. По итогам зрительского голосования он занял вторую позицию.

Первый канал начал собственное расследование. Для установления обстоятельств случившегося была привлечена международная компания соответствующей специализации Group-IB. Расследование установило, что в пользу Абрамовой с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. В итоге Первый канал принял решение отменить результаты финала и провести его повторно в ходе специального выпуска шоу. Абрамова принимать в нем участие не стала. Организаторы программы отметили, что относятся к ее решению с пониманием и уважением.