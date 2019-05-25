Названы продукты, от которых следует отказаться после 50 лет
Москва, 24 мая. Специалисты из Университета Южной Калифорнии провели серию экспериментов, чтобы узнать, как режим питания отражается на состоянии здоровья людей старше пятидесяти. В рамках исследования ученые изучили режим питания 6500 человек, зафиксировав их исходное питание и сравнив с тем, что получилось через двадцать лет.
Исследователи отметили, что люди, склонные есть много мяса и вообще продуктов животного происхождения, повышали риск преждевременной смерти примерно в два раза, сообщает «Газета Кемерова». Ученые полагают, что излишнее потребление животного белка провоцирует онкологию, поэтому они предлагают получать заменять его растительным белком – из чечевицы и бобовых. По их мнению, употребление сыра и мяса после пятидесяти лет вредит не меньше, чем курение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Не так давно ученые выяснили, что потребление пищевой добавки пропионат, которая используется для защиты хлебобулочных изделий от плесени, усиливает риск диабета и ожирения.
Исследователи проверили, как короткоцепочечная жирная кислота (пропионат) воздействует на организм мышей. В результате эксперимента у подопытных грызунов повысился уровень некоторых гормонов, в том числе норадреналина и глюкагона.
Напомним, что ранее врачи пришли к выводу, что ощущение голода после еды может свидетельствовать о развитии диабета. Если у человека после приема нормальной для него порции пищи остается чувство голода, то это повод обратиться к врачу.