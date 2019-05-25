Москва, 25 мая. Требование компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC.) о том, чтобы американские прокуроры представили подробные обвинения по делу о якобы «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году, был частично удовлетворен судом Вашингтона.

Распоряжение подписала судья Дэбни Фридрих. В нем сказано, что прокуроры должны до 7 июля дать ответы на вопросы защиты. Так, им необходимо обосновать свое утверждение, что противоправные действия, вменяемые петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину, совершались от имени «Конкорда». Прокуроры должны обосновать, почему ответчики, с точки зрения обвинения, должны были регистрироваться в США в соответствии с законом об иностранных агентах. Им также следует рассказать, какие именно нормы американского закона намеревались, по их мнению, нарушить ответчики. Кроме того, прокуроры должны назвать предполагаемых сообщников компании, обвиняемой во вмешательстве в американские выборы.

Юристы компании «Конкорд» требовали представить развернутые обвинения во «вмешательстве» вместо нынешнего обвинительного заключения, которое адвокаты назвали слишком неконкретными.

Адвокаты российской компании подчеркивают, что в обвинительном заключении нет ясности относительно того, что конкретно и когда делала фирма «Конкорд» в рамках предъявленных преступных эпизодов. Кроме того, как отмечают юристы, обвинение против «Конкорда» включает «известных и неизвестных большому жюри сообщников», которые в обвинительном заключении никак не названы. При этом американские прокуроры не смогли обосновать связь компании с соответчиком по делу бизнесменом Евгением Пригожиным. Прокуроры также не назвали ни одного сотрудника «Конкорда», который был бы замешан в предполагаемых преступлениях, отметили адвокаты фирмы.

Компания Concord Management — единственная из ответчиков, которая наняла адвокатов, представляющих ее интересы в американском суде.

В январе 2018 года адвокаты «Конкорда» подали в суд повторное ходатайство, требуя от американского Минюста обосновать предъявление компании уголовных обвинений. Предыдущее ходатайство аналогичного содержания уже было отклонено 15 октября прошлого года. Значительная часть обвинения против российской компании строится на нарушении закона об иностранных агентах (FARA), и ее адвокаты требуют пояснить, какие доказательства в деле привели к иному решению в отношении «Конкорда». В февраля американский суд традиционно отказал в предоставлении доказательной базы по делу.

По мнению экспертов, в настоящее время американская судебная система отражает общий подход всех органов власти в США: за отправную точку берется политическая целесообразность, в жертву которой приносят в том числе юридические и правовые нормы. Наблюдаемая ныне картина свидетельствует о том, что американский суд явно не независим, и действует исключительно в интересах политической элиты: что элиты признают целесообразным, то и озвучивается судом.

В начале марта адвокаты «Конкорда» в очередной раз потребовали конкретизировать обвинения в ходатайстве, которое было подано в федеральный суд столичного округа Колумбия, где рассматривается дело. Защита также потребовала ознакомить ответчиков с уликами, чтобы они могли подготовиться к процессу. Вполне ожидаемо американские прокуроры подали в суд ходатайство, в котором попросили суд не предоставлять ответчикам расширенное обвинительное заключение, которое подробно описывает суть обвинений.

Позже адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье потребовал привлечь спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра к уголовной ответственности. Юрист обратил внимание на то, что они нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия 57.7, выпустив информацию и поделившись мнениями касательно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного дела. Мюллер и Барр этими действиями нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.

Подробнее о сути обвинений против Барра и Мюллера читайте в материале Федерального агентства новостей.

В марте 2019 года Мюллер предоставил Барру «Отчет о российском вмешательстве в выборы 2016 года в США» объемом в 448 страниц. Он содержал описание деятельности согласно официальному обвинению в отношении «Конкорда», а также предполагаемой доказательной базы. 18 апреля Мюллер сделал публичное заявление по поводу того, что вменяемая по обвинению «Конкорду» деятельность якобы спонсировалась российским правительством. До сих пор американская Фемида упорно отказывается предоставить представителям «Конкорда» какие-либо доказательства относительно этого мифического «вмешательства».

Само же «расследование» Мюллера закончилось полным провалом, так как ему не удалось найти никаких доказательств координации Москвы и предвыборного штаба Дональда Трампа. Комментируя провал «расследования» комиссии Мюллера, президент РФ Владимир Путин использовал знаменитое выражение «гора родила мышь». Минюст США, представляя конгрессу выжимки из доклада Мюллера о якобы «вмешательстве» Москвы в американские выборы, вынужден был признать, что никакого «сговора» президента Дональда Трампа с РФ не было. Сам американский лидер назвал расследование Мюллера «незаконной охотой на ведьм». Глава Белого дома признал, что расследование спецпрокурора обошлось налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов, однако так и не выявило никаких фактов сговора.