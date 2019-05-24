Трамп надеется, что Минюст США изучит роль Украины в расследовании против него

Вашингтон, 24 мая. Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что министерство юстиции США сделает собственный вывод о том, были ли власти ряда стран, включая Украину, причастны к инициации расследования против него в США до или после президентских выборов 2016 года. Об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами в Белом доме.

«И я надеюсь, что он [министр юстиции] взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на все», ― сказал Трамп.

Этим заявлением американский президент прокомментировал принятое им накануне решение о наделении министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра правом рассекретить данные об обстоятельствах, послуживших началом расследований против Трампа.

Трамп заявил, что рассматривает начатые в отношении него разбирательства как попытку «государственного переворота или попытку свалить президента». Также он пообещал, что обсудит вероятную роль британских спецслужб в начале расследований с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй во время предстоящего визита в Лондон.

Напомним, что в апреле Минюст США опубликовал полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в США, сообщала «Газета.ру». Расследование Мюллера не выявило сговора предвыборного штаба Трампа с Россией на выборах 2016 года.

Кроме того, Мюллер пришел к выводу, что Трамп не совершал каких-либо действий, препятствующих правосудию. Расследование Мюллера продолжалось два года и потребовало многомиллионных затрат.