Боевики готовятся к прорыву обороны войск Сирии в провинции Хама

Дамаск, 24 мая. Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин рассказал, в распоряжении российских военных оказались данные о подготовке главарями террористических групп попыток прорыва обороны сирийской армии.

Как рассказал российский генерал-майор, террористы намерены использовать при нападении от двух до четырех заминированных автомобилей, управляемых смертниками. В настоящий момент боевики незаконных вооруженных формирований перебрасывают подкрепления и военную технику в район населенного пункта Кафр-Нбуда в провинции Хама. За последние два дня туда прибыли более 800 боевиков, не менее семи танков, три БМП, а также полтора десятка пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырех заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — сказал он.

Отметим, что в городе Кафр-Набуда идут ожесточенные бои между САА и террористами. ВС Сирии отразили три атаки боевиков «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ). Минобороны РФ сообщает, что с вечера 21 мая террористы в Идлибской зоне деэскалации осуществляют атаки на войска САА. Несколько дней назад расположенная в этом районе электростанция была атакована террористами с помощью беспилотного летательного аппарата. Оборудованию и технике нанесен значительный ущерб.

1 Организация запрещена на территории РФ.