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Эрнст объявил победителей шоу «Голос.Дети»

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Эрнст объявил победителей шоу «Голос.Дети»

Москва, 24 мая. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил победителей финала шоу «Голос.Дети». По его словам, победу одержали все финалисты программы.

«Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», — сказал Эрнст.

Он заявил, что победителями конкурса будут признаны все финалисты, включая Микеллу Абрамову, которая ранее заявила об отказе от участия в специальном выпуске программы.

Напомним, финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля и завершился скандалом в связи с победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Ее соперниками в суперфинале были Валерий Кузаков и Ержан Максим. Телезрители не поверили в эти результаты и заявили, что итоги были сфальсифицированы. Итоги голосования вызвали недовольство пользователей Сети, некоторые из которых заявили, что Микелла якобы победила за счет «накрутки» голосов, а итоги конкурса были «проплаченными».

Новый выпуск шоу, состоявшийся 24 мая, был посвящен не только результатам расследования, но также общению участников друг с другом.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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