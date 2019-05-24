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Минобороны РФ предупредило о возможности новых инсценировок боевиками химатак в Сирии

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Минобороны РФ предупредило о возможности новых инсценировок боевиками химатак в СирииДамаск, 24 мая. Минобороны РФ заявило о возможных инсценировках террористами химатак в Сирии. Вероятность этого по-прежнему остается крайне высокой, заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Купчишин подчеркнул, что боевики делают это с целью обвинения официального правительства Сирии в использовании запрещенных отравляющих веществ против мирных жителей страны.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что никаких химических атак в сирийском Идлибе 19 мая не было. По его словам, Сирийская арабская армия полностью прекратила огонь ещё 18 мая и не поддавалась на провокации боевиков.

Кроме того, Конашенков подчеркнул, что Госдеп США распространяет фейковую информацию о мнимой химатаке, хотя эти вбросы об якобы использовании отравляющих веществ опровергли даже прозападная «Обсерватория по правам человека» и одиозная организация «Белые каски».

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Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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