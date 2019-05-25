Подельник по ОПГ Навального Волков уличен в организации мошеннической финансовой пирамиды

Москва, 25 мая. Правая рука скандально известного блогера Алексея Навального Леонид Волков, ранее задержанный полицией и отправленный в спецприемник на 20 суток, уличен в организации настоящей мошеннический финансовой пирамиды. Исходя из информации, представленной в специальном расследовании телеканала НТВ под названием «Гражданин Навральный — 2. Переход наличности», подельник по ОПГ Навального организовал серьезную финансовую подпитку, которую получил во время «президентской кампании» одиозного блогера.

Как сообщает НТВ, Волков, будучи руководителем штаба так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера, заявлял, что Навальный осуществляет свою деятельность только благодаря пожертвованиями россиян. Тогда же активист призывал простых граждан жертвовать деньги на предвыборную кампанию Навального.

НТВ напоминает, что Навальный, имеющий несколько условных судимостей, не был допущен до президентских выборов 2018 года. Несмотря на это, блогер ездил по всей стране со своей агитационной программой и собирал деньги на свою кампанию.

Журналистам удалось выяснить, что Волков является владельцем таунхауса в поселке «Орлов», а также элитного особняка в Люксембурге, расположенного в престижном районе коммуны Мамер. Не исключено, что именно там он и скрывался от российских правоохранительных органов последнее время. Сам же Волков соврал, заявив, что элитную недвижимость он якобы отдал жене после развода.

Возникает вопрос — откуда Волков, руководивший сбором денег и контролем финансовых потоков так называемого ФБК, взял деньги на покупку элитной недвижимости. НТВ приводит номер его счета, размещенный на официальном сайте Навального. Счет, как указано на сайте, предназначен для сбора пожертвований. Однако в Интернете «гуляет» бумага, которая и проливает свет на вопрос, на какие деньги живет соратник Навального. Выписка банковских операций, совершенная Волковым в 2018 году, свидетельствует о том, что счет, с которого финансист ОПГ Навального тратит деньги, совпадает со счетом для пожертвований на сайте блогера. Таким образом, благодаря махинациям со счетами Волков обеспечил себе шикарную жизнь.

Журналистам Волков заявил, что живет только на личные доходы. Однако, как сообщает НТВ, только за полгода правая рука Нальльного официально заработал всего лишь 15 тысяч рублей. Соответствующую информацию подтверждает справка о доходах Волкова.

Как сообщил политолог Олег Матвейчев, Навальный и Волков организовали самую настоящую мошенническую финансовую пирамиду. Он обратил внимание на то, что данные личности сознательно шли на обман простых россиян и просили их скинуться деньгами на то, чего никогда не будет выполнено.

«Поэтому это называется чистым мошенничеством», — резюмировал политолог.

Отметим, что именно Волков придумал хитрую схему финансирования предвыборной кампании Навального. Для этого он организовал фонд НКО «Пятое время года». Все напоминало финансовую пирамиду. Сначала средства поступали на личные счета Волкова. Счетов было несколько десятков, включая и биткоин-кошельки, а также донатные счета. Отследить поступающие суммы было практически невозможно. Поступающие средства Волков переводил с одного счета на другой. После этого средства переводились на счета фонда.

Напомним, в декабре 2018 года Агентство федеральных расследований FLB раскрыло схему сбора «пожертвований», изучив историю личного биткоин-кошелька Волкова. На этот счет регулярно поступали переводы криптовалюты на крупные суммы. Весь «народный краудфандинг» оказался всего-навсего операцией прикрытия тайного финансирования кампании Навального фондами Запада через платформу по криптовалютам Blockchain.com. Счетами пожертвователей ФБК активно пользуется и юрист ФБК Любовь Соболь, которая провела майские праздники на Кипре.

Федеральное агентство новостей также провело собственное расследование, предметом которого стал отпуск Навального в итальянском городе Сорренто. Отпуск обошелся одиозному блогеру в миллионы рублей. В распоряжение редакции ФАН попал договор аренды элитной виллы, в который вписано имя Навального. Как указано в документе, несколько дней проживания на Villa Syrene обошлись главе ФБК более чем в 30 тысяч евро.

Кроме того, стоит напомнить, что Навальный собрал порядка 350 миллионов рублей на свою «президентскую избирательную кампанию». Как отмечается в фильме-расследовании известного московского адвоката Виолетты Волковой под названием «Развод на миллиард. Серая бухгалтерия «предвыборной» кампании А. Навального», данную сумму блогер вложил в свою кампанию, так и не начав избираться. Вся эта огромная сумма пропала где-то в так называемой «черной дыре», и это при том, что налоги на доход с этих денег так и не были перечислены в счет федерального фонда.