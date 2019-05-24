На Украине предложили отмечать день освобождения от Порошенко

Киев, 24 мая. На сайте украинского лидера появилась петиция с предложением объявить 20 мая государственным праздником — Днем освобождения Украины от пятого украинского президента Петра Порошенко.

«Наконец Украина лишилась президента Порошенко. Большинство граждан восприняло это событие как праздник. Поэтому прошу на законодательном уровне объявить 20 мая государственным праздником и отмечать со всеми торжествами», — говорится в петиции.

Петиция появилась на сайте украинского президента 23 мая, ее автором является Максим Березняк. В данный момент петицию подписали более 470 человек.

Напомним, 20 мая прошла инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, которого на выборах поддержали более 73% избирателей.

Выборы главы государства прошли на Украине в два тура. В первом туре, который состоялся 31 марта, никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов. Во второй тур прошли лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Зеленский во втором туре заручился поддержкой более 73% украинцев.