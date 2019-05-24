Медный всадник принял банные процедуры перед днем города. ФАН-ТВ

В Петербурге на Сенатской площади очистили памятник Петру I.

Медный всадник очистили от грязи и пыли, которая копилась здесь с мая прошлого года. Чтобы подняться к постаменту, рабочие использовали специальную технику и около 600 литров воды. Помывкой занимался художник-реставратор первой категории, используя широкую кисть с синтетическим ворсом. Технология очищения стандартна и традиционно повторяется из года в год.

«Обычно промывка состоит из трех этапов. Первый этап — это визуальный осмотр, реставратор с близкого расстояния осматривает памятник на наличие каких либо изменений. Второй этап — это непосредственно сама промывка, проводиться она нейтральным пенным моющим средством, оно будет нанесено на поверхность памятника кистями и затем смыто водой. После того как памятник чуть просохнет наступит третий этап консервации — на поверхность памятника будет нанесен синтетический воск. Обычно промывка памятника проводится с самой верхней части, чтобы загрязнения равномерно опускались вниз. Самое сложное — это то, что памятник обладает большими размерами, и на памятнике находится очень много мелких деталей. То есть реставратор должен промыть каждую деталь, на это уходит время, но это такой важный и ответственный памятник, что все работы проводятся в радость», — рассказывает Екатерина Макеева, заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры.

Заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры также отметила, что поскольку погода благоприятная на промывку памятника ушло не более трех часов.