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Боевики обстреляли город Хама и населенные пункты в двух провинциях Сирии

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Боевики обстреляли город Хама и населенные пункты в двух провинциях Сирии

Москва, 24 мая. Боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли населенные пункты двух сирийских провинций, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

По словам руководителя Центра Виктора Купчишина, под обстрелы попали населенные пункты Эль-Хуаш, Дар-Хардата провинции Хама, а также города Хама, Кермель, Телль-Эт-Тут, Джубб-Эль-Мгара, Санджека, Дарх-Абу-Асад, Руейст-Искандер, Сафсафа (дважды), Мукатталь (дважды), Нахшебба (дважды) провинции Латакия.

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Автор: Тимур Румянцев
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