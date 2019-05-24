Кадыров иронично отреагировал на отставку Терезы Мэй

Москва, 24 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление об отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Ранее глава британского правительства Тереза Мэй заявила о намерении покинуть должность премьер-министра 7 июня. Комментируя свое решение об уходе в отставку, Мэй заявила, что не смогла добиться от британского парламента поддержки соглашения по выходу Великобритании из ЕС.

«Вторая женщина премьер-министр, но конечно не последняя. Я делаю это без злой воли, но с огромной благодарностью за предоставленную мне возможность служить стране, которую я очень люблю», — сказала Мэй, после чего начала плакать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выступление Терезы Мэй, отметив, что большая часть ее деятельности на посту премьер-министра была направлена на нагнетание напряженности между Россией и Великобританией. При этом Кадыров выразил уверенность, что Мэй могла сохранить свою должность, если бы больше времени уделяла внутренним проблемам и переговорам с ЕС об условиях Brexit.

«У Мэй на глазах слезы. Прощание с кабинетом премьера. Если бы уделила Brexit столько же внимания, сколько нагнетанию напряженности в отношениях с Россией, еще долго сидела бы на Даунинг-стрит. Терезы приходят и уходят, а Россия и Великобритания остаются. И найдут общий язык», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Напомним, в 2017 году власти Лондон и Брюссель начали переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Наибольшую неопределенность в ходе переговоров вызвали экономические и торговые вопросы. К сентябрю 2018 года Великобритания и ЕС должны были утвердить итоговый документ об условиях Brexit. При этом к концу марта 2019 года Великобритания должна была окончательно покинуть Евросоюз, однако Лондон не смог завершить этот процесс.