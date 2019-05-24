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Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

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Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Москва, 24 мая. Специальный выпуск шоу «Голос.дети» прошел без участия дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Об этом было сообщено в эфире Первого канала во время объявления участников шоу.

Команда Светланы Лободы была представлена лишь двумя участниками, среди которых не было Абрамовой.

«Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем», ― заявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов. Некоторые пользователи социальных сетей назвали итоги конкурса «проплаченными». Поклонники шоу усомнились в честности голосования, результатами конкурса возмущены и многие звезды. Впрочем, есть и те, кто оправдывает организаторов шоу, объясняя аномальные результаты Микеллы тем, что Алсу сумела заранее мобилизовать своих многочисленных поклонников.

Как объяснила позже пресс-служба Первого канала, во время SMS-голосования оператор связи отметил некоторые аномалии. Было проведено расследование, которое подтвердило массовую отправку SMS в поддержку Абрамовой. В итоге Первый канал принял решение аннулировать результаты голосования и провести спецвыпуск шоу.

Шоу «Голос. Дети» впервые вышло в 2014 году. Является адаптацией оригинального нидерландского формата The Voice Kids. В нем участвуют дети в возрасте от 7 до 14 лет.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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