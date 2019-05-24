Милонов назвал ведущего НТВ «средневековым мракобесом»

Москва, 24 мая. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов во время программы «Место встречи» на НТВ оскорбил ведущего Ивана Трушкина.

Темой передачи стало предложение патриарха Кирилла запретить аборты для улучшения демографической ситуации в России. Журналист отметил, что женщины имеют право на аборт и никто не может им указывать, как распоряжаться с телом. По его мнению, право женщин на выбор является одним из ключевых достижений современности.

Однако Милонов с позицией журналиста не согласился и причислил его к «средневековым мракобесам».

«Ну, я искренне рад, что вы признаете, что вы принадлежите к поколению средневековых мракобесов», — сказал Милонов в эфире программы.

По его словам, феминистки могут распоряжаться своим телом. Однако, добавил политик, согласно результатам последних исследований, тело ребенка не являются частью тела матери. Ведущий попросил назвать источник информации, на что Милонов ответил, что к такому выводу пришли ученые из МГУ.

Кроме того, депутат назвал сторонников абортов фашистами, которые планируют сжигать детей.