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Видео с места взрыва на пешеходной улице в центре Лиона появилось в Сети

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Видео с места взрыва на пешеходной улице в центре Лиона появилось в Сети

Париж, 24 мая. Видео с места взрыва на пешеходной улице в центре Лиона появилось в Сети. По последним данным, число пострадавших в результате ЧП выросло до 13 человек, один из них — ребенок.

По данным представителей префектуры региона Овернь—Рона—Альпы, взрыв прогремел недалеко от площади Белькур на улице Виктора Гюго.

На кадрах записи можно видеть, что на месте происшествия у булочной популярной французской сети «La brioche doree» работает полиция и пожарные территория оцеплена.

Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск). Лидер Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на случившееся, назвав произошедшее «атакой». По данным местных СМИ, взрывчатка, которую использовал организатор взрыва, была маломощной. Бомбу изготовили из элементов фейерверков.

Преступник оставил ее в рюкзаке у дверей булочной. Правоохранители уже изъяли записи камер внешнего видеонаблюдения, установив внешность подозреваемого. По предварительным данным, он одет в черную рубашку с короткими рукавами и шорты коричневого цвета. Свое лицо он прятал под маской и большими темными очками. Перемещается мужчина на велосипеде.

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Автор: Игорь Федоров
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