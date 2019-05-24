Учителя школы под Мурманском сняли клип в костюмах героев Marvel

Мурманск, 24 мая. Учителя школы имени Воронина сняли клип для выпускников, в котором примерили костюмы супергероев из вселенной Marvel.

Как рассказала один из педагогов школы, Ксения Правилова, идея снять необычный клип появилась у учителей после того, как ученики одиннадцатого класса сделали себе выпускной плакат с персонажами из фильмов Marvel.

«Мы решили быть с ними на одной волне и в теме, поэтому перевоплотились в этих героев», — приводит ее слова телеканал «360».

В ролике снялись десять учителей. Они предстали в образе таких персонажей, как Тони Старк, Бэтмен, Харли Квинн и многих других. Перед съемками они потратили сутки, чтобы вжиться в роли, кроме того они много читали информацию о героях и сами делали костюмы. Отмечается, что ученикам видео очень понравилось.

«Когда пошли первые кадры, это были первые дикие крики восторга, смеха и аплодисменты», —рассказал Правилова.

По ее словам, преподавательский состав школы давно уже известен своей креативностью и сплоченностью. А видео на выпускной уже стало традицией школы.