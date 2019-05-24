Катапультирование пилота ВВС США оценил знаменитый летчик-испытатель

Советские летчики-испытатели часто жертвовали жизнью ради спасения людей на земле, не катапультируясь до последней секунды и сохраняя управление самолетом при аварийной ситуации. Об этом рассказал в интервью Федеральному агентству новостей Герой России, заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, комментируя недавнее катапультирование пилота F-16.

Напомним, 17 мая американский военный самолет потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии. Через несколько дней появилось видео катапультирования пилота истребителя.

Потеря скорости и высоты — самая неблагоприятная ситуация, ведущая к невозможности управлять самолетом и продолжать полет. Так объяснил Толбоев причины, которые вынудили американского летчика покинуть боевую машину.

«Все достаточно просто: если у самолета нет скорости, то это все. Если у него есть скорость — он может, конечно, маневрировать налево, направо, потом еще по высоте. Если высота предельно малая, он в любом случае не успеет ни отвести, ни вообще ничего сделать», — поделился опытом знаменитый летчик-испытатель.

В этом крайнем случае пилоту остается только спастись, отметил Толбоев.

«У нас были случаи: в 1973 году летчик-испытатель «микояновской фирмы» Олег Гудков на МиГ-25 упал на фабрику «Красное знамя» в Раменском, — напомнил Толбоев. — Он ничего не мог сделать: ни отвести, ничего. Он пытался, крутился, но не стал катапультироваться и врезался прямо в фабрику».

Тогда никто не погиб — на фабрике был обеденный перерыв, пояснил собеседник ФАН. Однако если бы советский пилот катапультировался раньше, то неуправляемый самолет ушел бы дальше и врезался где-нибудь, добавил летчик-испытатель.

«А он управлял, держал самолет до последнего. Иногда пилоты управляют, сколько хватает сил. Мы, летчики-испытатели, всегда так делаем», — подчеркнул Толбоев.

Однако военные строевые летчики должны прежде всего подчиняться приказу и инструкциям, в которых четко прописан алгоритм их действий в той или иной нештатной ситуации, отметил собеседник ФАН. Причем это характерно для ВВС любой страны мира, пояснил Толбоев, в том числе США.

«У рядовых летчиков есть, прежде всего, инструкция. Если он выполнил инструкцию, тогда к нему никаких вопросов, — подчеркнул Толбоев. — Даже если погибло пятьдесят, сто человек — к нему лично не может быть никаких претензий, если он действовал по инструкции».

Ведь если высота предельная, то может получиться так — летчик и свою жизнь не спас, и других не спас, рассказал собеседник ФАН.

Аварийность в американских ВВС продолжает оставаться высокой, напоминает ФАН. С 2013 года количество авиационных происшествий в ВМС США выросло на 82%, а их рост составил 80%. При этом число авиационных катастроф увеличилось на 16%, наземных — на 6%.

Только за прошлый год ВВС США потеряли 23 летательных аппарата, а число погибших американских военных летчиков составило 36 человек.