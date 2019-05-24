Названы имена «простых граждан» из миллионеров-жертвователей Навального

Москва, 24 мая. «Простыми гражданами»-жертвователями блогера Алексея Навального и его так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» являются крупные бизнесмены, проживающие за пределами России. Об этом говорится в расследовании НТВ.

Телеканал НТВ опубликовал в пятницу видео, в котором рассказал, кем являются сторонники Навального. Как оказалось, среди тех, что жертвуют деньги скандально известному блогеру, мультимиллионеры Дмитрий и Борис Зимины и бизнесмен Евгений Чичваркин. Как известно, все они проживают за границей.

Неравнодушный миллиардер Чичваркин в интервью НТВ признался, что он регулярно переводит Навальному деньги. По его словам, он выступает в качестве посредника.

«Мне переводят деньги (люди), которые боятся переводить (Навальному) напрямую», — заявил проживающий в Лондоне предприниматель.

По словам Чичваркина, последний транш составил 250 000 «народных рублей», а обычно — 100 тысяч рублей в день.

«Навальный позиционирует себя как независимый человек. А оказывается, что ему дают деньги крупные капиталисты. Понятно, что это оттолкнет публику от него, и, конечно, он этих крупных капиталистов скрывает, чтобы их уши не торчали» — сказал политолог Олег Матвейчев.

Стоит отметить, что блогер Алексей Навальный крайне избирательно подходит к поиску своих жертв-бизнесменов. Примечательно, из его поля зрения выпадает деятельность тех предпринимателей, которые являются спонсорами его ФБК. Говоря о «расследованиях» Навального, заметно, что они не имеют никакой доказательной базы, а опираются лишь на эмоции. Это подтвердил экс-руководитель московского штаба Навального Виталий Серуканов. «Расследования» против генпрокурора России Юрия Чайки, бизнесмена Олега Дерипаски, первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова являются заказами, которые получает блогер от своих спонсоров. При этом блогер обходит стороной деяния владельцев «Альфа-групп», в частности, одного из богатейших людей в мире по версии Forbes Михаила Фридмана. С Фридманом Навального свел еще один сбежавший из России в Лондон предприниматель Владимир Ашурков.

Кроме того, выяснилось, что деньги «простых» спонсоров тратятся не на деятельность ФБК, а на райский отдых их руководства. Так стало известно, что юрист ФБК Любовь Соболь провела майские праздники на Кипре за счет пожертвователей ФБК. Федеральное агентство новостей провело расследование, в ходе которого выяснило, что Навальный отдыхал в Сорренто. Судя по договору аренды элитной виллы, несколько дней проживания на Villa Syrene обошлись блогеру более чем в 30 тысяч евро.

Ранее стало известно, что соратник Навального Леонид Волков имеет дом в Люксембурге при официальном доходе в 15 тысяч рублей.