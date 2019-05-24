Подельник Навального Волков имеет дом в Люксембурге при официальном доходе в 15 тысяч рублей

Москва, 24 мая. Телеканал НТВ в пятницу обнародовал расследование о деятельности и доходах скандального блогера Алексея Навального и его соратников.

Журналистам удалось выяснить, кто именно переводит крупные суммы на электронные счета Навального перед выходом каждого видеоролика блогера. Кроме того, в расследовании раскрыты «источники доходов» соратника Навального Леонида Волкова.

Журналистам удалось выяснить, что Волков соврал, когда заявил, что у нет недвижимости в Люксембурге, которую он якобы отдал жене после развода. Также стало известно, что Волков является владельцем таунхауса в поселке «Орлов».

При этом сам Волков заявил журналистам НТВ, что ведет трудовую деятельность, поэтому живет исключительно на собственные доходы. Однако авторам расследования удалось раздобыть справку о доходах Волкова, согласно которой за полгода он заработал 15 000 рублей. Совершенно непонятно, как этой суммы хватает на шикарную жизнь, которой живет подельник Навального. Получается, что тот сознательно пошел на обман.

Стоит отметить, что Навальный и Волков не первый раз оказываются в центре подобного скандала. В декабре 2018 года Агентство федеральных расследований (FLB) обнародовало схему поступления «пожертвований» Навальному. Кроме того, FLB изучило историю биткоин-кошелька Леонида Волкова, согласно которой он регулярно получал крупные переводы в криптовалюте. В конечном итоге стало известно, что схема для сбора пожертвований используется в качестве прикрытия тайного финансирования Навального фондами Запада.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, предметом которого стал отпуск Навального в итальянском городе Сорренто. На свой отдых блогер потратил несколько миллионов рублей. В распоряжение редакции попал договор аренды элитной виллы, в который вписано имя Навального. Судя по документу, несколько дней проживания на Villa Syrene обошлись одиозному блогеру более чем в 30 тысяч евро.