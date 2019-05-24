Эксперты IAC подвели итоги первого года жизни Армении под эгидой Пашиняна

Ереван, 24 мая. Месяц назад «бархатная революция» в Армении отпраздновала свою первую годовщину. Премьер страны Серж Саргсян подал в отставку, а его место занял бывший журналист Никол Пашинян.

Многим армянским СМИ казалось, что это ознаменует для них начало новой эпохи, однако сегодняшнее положение дел говорит, скорее, об обратном. Новые власти не терпят критики и крайне озабочены сохранением своего положительного образа в глазах населения. Это, по мнению журналистов, создало атмосферу страха и давления.

Продолжает тлеть конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Пашинян провел ряд встреч с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, но в целом правительство придерживается так называемых Мадридских принципов. Они по-прежнему составляют основу переговоров сторон, но по факту это совершенно не значит, что Баку и Ереван хотят действительно воплощать их в жизнь.

Несмотря на то, что эти принципы составляют основу переговоров, это не означает, что стороны согласились каким-либо содержательным образом воплотить их в жизнь или превратить их в практически осуществимую программу действий.

Более того, Армянский национальный комитет Америки даже развернул кампанию, направленную против Мадридских принципов, которые организация осуждающе называет «обменом земли на бумагу». Сам Пашинян заявил, что не собирается участвовать ни в каких обсуждениях «мира в обмен на территории». После этого Баку обвинил его в отступлении от духа переговоров. Тогда Пашинян поспешил объяснить, что имел в виду, что не только Армения должна идти на уступки.

Одним из ключевых требований политика является расширение нынешнего двустороннего формата переговоров и привлечения к участию в них официальных лиц непризнанного правительства Нагорного Карабаха. Но при этом на практике Армения уже провела несколько туров переговоров по Карабаху без официального участия руководителей этого образования.

Что касается состояния экономики Армении, тут новое правительство Пашиняна не устает заявлять о том, что государство не должно выступать в роли работодателя, а его дело заключается в создании условий, позволяющих человеку добиться успеха. Этот тезис был воплощен в пятилетней программе властей, опубликованных в феврале этого года. Пашинян этот план считает настоящей «экономической революцией».

На презентации этой программы он заявил, что «бедность (сидит) в умах людей», а «численные параметры экономической революции на самом деле зависят от того, сколько граждан Армении откликнутся на призыв стать активистами экономической революции».

Самая крупная реформа в этой программе предусматривает введение плоской шкалы налогообложения, при которой самые бедные армяне будут нести такое же налоговое бремя, как и самые богатые жители страны. По мнению ряда экономистов, эта реформа только усугубит расслоение общества, да и вообще эта макроэкономическая идеология давно устарела.

Неоднозначным выглядит намерения правительства Армении сократить социальные выплаты работоспособным гражданам, даже тем, кто остался без работы. Таким образом, власти стремятся к «оптимизации» государственного аппарата. Кроме того, к 2021 году правительство собирается преобразовать систему здравоохранения, введя систему всеобщего медицинского страхования с единым плательщиком.

Правда, проводить экономическую революцию без денег довольно проблематично, поэтому Пашинян как может пытается привлечь в страну иностранные инвестиции и кредиты. Он наносит визиты в Иран и Брюссель, посетил и форум в Давосе. Однако пока Ереван не докажет, что проводит суверенную экономическую и энергетическую политику, никакая экономическая революция в стране не будут возможны.

Важную роль власти Армении уделяют Мецаморской АЭС и сейчас изучается вопрос строительства новой атомной станции. Еще один важный проект касается строительства в Ереване нового энергоблока мощностью в 250 МВт. Кроме того, того власти Армении и Ирана начали процесс отбора инвестиционной компании для строительства Мегринской ГЭС на границе двух государств.

По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Еревану транш на 250 млн долларов для содействия планам реформ в рамках новой трехлетней программы поддержки кредитования Stand-By Arrangement.

Так или иначе, легитимность правительство Пашиняна получило только в декабре 2018 года, поэтому делать однозначные выводы по итогам года его правления рано.

Однако нельзя не отметить, что население по-прежнему оказывает новой власти очень высокий кредит доверия. Другой вопрос: насколько его хватит. Это, безусловно, будет зависеть от того, как правительство будет лавировать между интересами крупных партнеров страны, армянскими элитами со своими бизнес-интересами, зарубежными диаспорами и армянами, проголосовавшими за Пашиняна, пишет IAC.