Тарасов рассказал об обещании Смолова не пить весь сезон

Самара, 24 мая. Футболист «Локомотива» Федор Смолов не употреблял алкогольные напитки на протяжении всего сезона. Об этом рассказал его партнер по команде Дмитрий Тарасов после финального матча Кубка России, принесшего клубу победу.

«Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. До матча сказал ему, что если мы выиграем Кубок, то он обязательно выпьет из него шампанского. Он ответил — посмотрим. В итоге выпил», — поделился Тарасов.

Финальная встреча в рамках Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» проходила в Самаре. «Железнодорожникам» удалось одержать победу со счетом 1:0. Отмечая это событие, футболисты забрызгали шампанским всю раздевалку.

«Это просто первые эмоции, чемпионская раздевалка. Уверен, сейчас никто не будет гулять до утра и пить. Мы отложим все это до окончания чемпионата России», — рассказал Тарасов.

Матч между «Локомотивом» и «Уфой» за серебряную медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Москве 26 мая. Победитель также попадет в групповой этап Лиги чемпионов. Если «Локомотиву» удастся обыграть «Уфу», то сезон для «железнодорожников» можно будет считать удачным, отметил Тарасов. Также футболист поблагодарил тренера команды за оказанное доверие и свой личный прогресс во второй части сезона.

Через месяц у Тарасова заканчивается контракт с «Локомотивом». О том, что будет дальше, футболист пока не думает.