Тунис, 24 мая. Экономический кризис, безработица и социальная несправедливость толкают молодых жителей тунисцев к бегству из страны. Молодежь стремится покинуть родину любой ценой.

Утечка мозгов из Туниса приобретает все более широкий размах, отмечает портал «African Manager» со ссылкой на данные соцопросов. Эксперты объясняют это неспособностью правительства решить внутренние проблемы в стране. Таким образом, по мнению специалистов, власти сами подталкивают молодых людей к бегству в Европу.

Военный эксперт, заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев напомнил, что нестабильность в Тунисе наступила после вмешательства США.