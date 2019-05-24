Сирия, 24 мая. Тела еще 15 жертв бомбардировок ВВС США были эксгумированы из братской могилы в Ракке. Боевики ССА** арестовали члена местного совета в городе Джандарис в Африне. ИГ1 заявило об убийстве трех бойцов SDF**** в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): задержала одного из членов местного совета в городе Джандарис на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве трех курдских бойцов у города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; подозревается в организации вылазки в провинции Дияла в Ираке.

Курды: столкнулись с пожарами в Манбидже в северо-восточной части Алеппо; арестовали двух человек по обвинению в связях с ИГ в восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: задержали четырех боевиков ИГ к востоку от Мосула в провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (M25831068) сообщает о том, что боевики протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) задержали одного из членов местного совета в городе Джандарис, расположенном в кантоне Африн на северо-западе провинции. Мужчина по имени Джигархун Исмаил ибн Ахмед был передан турецким военнослужащим для допроса. Никакой информации о его дальнейшей судьбе и причинах ареста пока не поступало.

Тем временем пожары, ранее фиксировавшиеся преимущественно в Ракке и Дейр-эз-Зоре, достигли района Манбиджа. По информации Twitter-канала (Hewarsouriya), курды задействовали все силы для тушения огня, дабы минимизировать ущерб. Напомним, в Восточной Сирии сельскохозяйственные районы серьезно пострадали ввиду существующих на оккупированных SDF территориях проблем с пожарной безопасностью.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали двух человек в деревне Аль-Бухатер в восточной части Дейр-эз-Зора, обвинив их в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Местные активисты, в свою очередь, заявляют, что никаких оснований для ареста гражданских лиц не было. Предполагается, что сирийцев задержали ввиду их участия в антикурдских митингах. Напомним, в первой половине мая на контролируемых курдами территориях разворачивались массовые демонстрации гражданских лиц, на которых протестующие осуждали притеснения арабского населения курдскими радикалами, а также разграбление природных ресурсов страны.

Тем временем военный источник в сети Twitter (jacksanders1965) заявил о новой вылазке боевиков неподалеку от города Аль-Бусейра. Ссылаясь на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы, Twitter-канал утверждает, что в результате нападения террористов были убиты как минимум трое курдских бойцов, тогда как еще пятеро получили ранения. Отмечается, что конвой SDF попал в засаду на подъезде к населенному пункту.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон обнародовал новые данные о количестве беженцев, вернувшихся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из иностранных государств в течение последних 24 часов. Сообщается, что из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 316 человек, тогда как еще 510 гражданских лиц пересекли сирийско-иорданскую границу в районе пограничного перехода «Насиб». Как известно, поток возвращающихся перемещенных лиц увеличился после того, как в июле прошлого года под контроль правительственных сил перешли юго-западные провинции Даръа и Эль-Кунейтра.

Провинция Ракка

Стало известно о том, что из крупнейшей братской могилы, обнаруженной в пригороде административного центра провинции Аль-Фухейха, были эксгумированы еще 15 тел гражданских лиц, погибших в ходе авианалетов ВВС возглавляемой США международной коалиции во время битвы за Ракку. Об этом сообщает Twitter-канал (ahmadalissa). Напомним, захоронение было найдено еще в конце февраля. За это время из общей могилы были извлечены более 500 останков. Предполагается, что в общей сложности в захоронении погребены порядка 3500 жертв бомбардировок Соединенных Штатов.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что военнослужащим вооруженных сил Ирака удалось задержать четырех боевиков «Исламского государства», осуществлявших подпольную деятельность к востоку от Мосула в провинции Ниневия. Отмечается, что арестанты долгое время находились в розыске и были обнаружены благодаря помощи местных жителей. Ранее террористы контролировали территорию Мосула, который был полностью освобожден в июле 2017 года.

Тем не менее «спящие ячейки» террористической группировки все еще угрожают безопасности гражданских лиц. Так, неизвестные, предположительно из числа боевиков ИГ, нанесли удары по городу Канаан в провинции Дияла из минометов. Сообщается, что в результате обстрела ранения получила женщина. Поиск нападавших уже ведется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)